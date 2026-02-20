نظارات وسماعات ذكية تعيد تعريف تجربة ضعاف السمع اليومية

يشهد العالم، لا سيما الولايات المتحدة، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات ضعف السمع، وسط توقعات بزيادة أعداد المصابين من نحو 44 مليون شخص في عام 2020 إلى أكثر من 73 مليونًا بحلول عام 2060، بحسب تقديرات صحية حديثة. ولا يقتصر تأثير فقدان السمع على صعوبة التواصل فحسب، بل يمتد إلى الصحة النفسية وجودة الحياة، إذ يرتبط بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية، فضلًا عن تسريع التدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف والسقوط بين كبار السن.

ومع تزايد التحديات، ظهرت موجة جديدة من الأجهزة الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي استقطبت اهتمامًا واسعًا خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، حيث قدمت حلولًا مبتكرة لتحسين السمع دون الاعتماد على السماعات الطبية التقليدية.

ومن بين أبرز الابتكارات، نظارات «Nuance Audio» التي طورتها شركة EssilorLuxottica، والمعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والمصممة للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط. وتعتمد النظارات على مكبرات صوت دقيقة مدمجة في الإطار توجه الصوت مباشرة إلى الأذن، فيما تلتقط ستة ميكروفونات مدعومة بالذكاء الاصطناعي الأصوات القريبة مع تقليل الضوضاء الخلفية وتحسين وضوح الكلام. كما يمكن تزويدها بعدسات طبية، وتتوفر بسعر يقارب 840 دولارًا، لتوفر خيارًا عمليًا لمن لا يفضلون أجهزة السمع التقليدية.

كما برزت نظارات «Captify Pro» التي حصدت جائزة في مسابقة AgeTech After Dark ضمن فعاليات CES بدعم من منظمة AARP. ويعتمد هذا الجهاز على التقاط الكلام عبر ميكروفونات مدمجة وتحويله فورًا إلى نص مكتوب يُعرض داخل مجال رؤية المستخدم، مع إمكانية ترجمة المحادثات إلى نحو 40 لغة حتى دون اتصال بالإنترنت، ما يجعله أداة فعالة للصم وضعاف السمع في الاجتماعات والمواقف اليومية، ويبلغ سعره نحو 899 دولارًا.

ولمن يفضلون حلولًا أكثر بساطة وغير لافتة للنظر، طرحت شركة Elehear سماعات «Elehear Delight» التي تثبت بالكامل داخل قناة الأذن. وتعتمد السماعات على محرك ذكاء اصطناعي يحلل الأصوات لحظيًا، مع تضخيم الكلام وتقليل الضوضاء ومنع الصفير، إضافة إلى دعم الترجمة الفورية إلى 20 لغة وبث الصوت عبر تقنية البلوتوث.

وتعكس هذه الابتكارات تحولًا ملحوظًا في مفهوم علاج ضعف السمع، حيث لم يعد الحل مقتصرًا على الأجهزة الطبية التقليدية، بل أصبح يعتمد على تقنيات ذكية تدمج بين السمع والرؤية والترجمة الفورية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين جودة حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

