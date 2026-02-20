تحديث توقع سعر الفضة اليوم 20-02-2026

حقق سعر المؤشر باندفاعه الصاعد الأخير الهدف المستقر عند 97.85 والذي يشكل بدوره مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي كما هو واضح بالرسم المرفق, نؤكد على أهمية تأكيد السعر لاختراق هذا الحاجز ليؤكد استعداده لتسجيل مكاسب جديدة قد تمتد خلال الفترة القريبة نحو 98.20 و98.55 على التوالي.

أما فشل الاختراق والثبات دون الحاجز الحالي سيجبره ذلك على تفعيل محاولات جني الأرباح لنتوقع تسلله مباشرة نحو 97.35.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق