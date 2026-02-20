الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 20-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-20 08:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حقق سعر المؤشر باندفاعه الصاعد الأخير الهدف المستقر عند 97.85 والذي يشكل بدوره مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي كما هو واضح بالرسم المرفق, نؤكد على أهمية تأكيد السعر لاختراق هذا الحاجز ليؤكد استعداده لتسجيل مكاسب جديدة قد تمتد خلال الفترة القريبة نحو 98.20 و98.55 على التوالي.

 

أما فشل الاختراق والثبات دون الحاجز الحالي سيجبره ذلك على تفعيل محاولات جني الأرباح لنتوقع تسلله مباشرة نحو 97.35.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.20

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

