تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-02-2026

قفز سعر الفضة (SILVER) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه على المدى القريب.