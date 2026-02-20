الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-20 11:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر الفضة (SILVER) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه على المدى القريب.

