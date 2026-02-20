الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 20-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 20-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 20-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 20-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-20 08:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حقق سعر المؤشر باندفاعه الصاعد الأخير الهدف المستقر عند 97.85 والذي يشكل بدوره مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي كما هو واضح بالرسم المرفق, نؤكد على أهمية تأكيد السعر لاختراق هذا الحاجز ليؤكد استعداده لتسجيل مكاسب جديدة قد تمتد خلال الفترة القريبة نحو 98.20 و98.55 على التوالي.

 

أما فشل الاختراق والثبات دون الحاجز الحالي سيجبره ذلك على تفعيل محاولات جني الأرباح لنتوقع تسلله مباشرة نحو 97.35.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.20

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا