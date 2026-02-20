الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-02-2026

  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-02-2026 2/2

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 5,000$، وذلك بدعم من تداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، يعزز من استقرار هذا الصعود، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

