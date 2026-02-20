عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية فيتنام في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي لي هواي ترونغ وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي عُقد في واشنطن.

وبحث الجانبان، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض فرص توسيع أطر التعاون والشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالعلاقات المتنامية مع فيتنام، مؤكداً التزام دولة الإمارات بنهجها الثابت القائم على مدّ جسور التعاون والشراكات وترسيخ علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يسهم في تحقيق الازدهار والتنمية في المنطقة والعالم.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا أهمية دور مجلس السلام الداعم للعمل متعدد الأطراف وتعزيز الحوار والتنسيق، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.