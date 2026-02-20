شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 20-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
2026-02-20 08:07AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر النحاس التداولات التصحيحية الأخيرة بملامسته لمستوى 5.5900$ ليحافظ بذلك على استقراره فوق الدعم المتمثل بمستوى 5.5100$ محاولا التخلص من الضغوط السلبية لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 5.7300$.
نشير إلى أن تعارض المؤشرات الرئيسية قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات مختلطة غير مستقرة مع التنويه إلى أن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ يدعم فرص استئناف المحاولات التصحيحية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.8500$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب