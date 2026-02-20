الاقتصاد

سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 20-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 20-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 20-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-20 08:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر النحاس التداولات التصحيحية الأخيرة بملامسته لمستوى 5.5900$ ليحافظ بذلك على استقراره فوق الدعم المتمثل بمستوى 5.5100$ محاولا التخلص من الضغوط السلبية لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 5.7300$.

 

نشير إلى أن تعارض المؤشرات الرئيسية قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات مختلطة غير مستقرة مع التنويه إلى أن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ يدعم فرص استئناف المحاولات التصحيحية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.8500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا