سعر البلاتين يستقبل العزم الإيجابي– توقعات اليوم 20-2-2026

2026-02-20 08:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم الإيجابي نتيجة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليتماشى مع محاولة تشكل محور المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي باستقراره دون التداولات الحالية لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة واستقراره حاليا قرب 2090.00$.

 

كذلك محاولة تشكيل مستوى 2020.00$ لمستوى دعم إضافي يعزز فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنبقى على ترجيحنا الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 2165.00$ وصولا للعائق المستقر قرب 2245.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2020.00$ و 2165.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

