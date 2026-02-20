سعر الباوند مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق-توقعات اليوم 20-2-2026

فشل سعر الزوج بالثبات مطولا فوق الحاجز المستقر عند 209.15 ليضطر لتقديم تداولات مختلطة نتيجة لتعارض الثبات السلبي أمام محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ تمركزه حاليا قرب 208.65.

نتوقع انحصار السعر حاليا ضمن مسار ضيق متمثل بالحاجز المستقر عند 209.15 بينما يشكل مستوى 208.20 لدعم إضافي أمام التداولات الحالية, ننصح بمراقبة تصرف السعر وانتظار تجاوزه لإحدى المحاور لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة, فتأكيد الاختراق سيفتح باب تسجيل مكاسب ملموسة قد تبدأ من 210.65 و211.70, اما كسر الدعم والثبات أدناه سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 207.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 208.20.00 و 209.15

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي لحين تأكيد الاتجاه