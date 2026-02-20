كشفت محلية الخرطوم عن وصول الدفعة الأولى من محولات الكهرباء للسوق المركزي والمحلي بالخرطوم والتي تستهدف إعادة التيار الكهربائي للسوق في إطار استراتيجية الولاية لاستعادة الخدمات الأساسية بالأسواق الكبرى، وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير لدي استقباله وصول المحولات بالسوق المحلي وسط حضور كبير من تجار السوق أكد بأن إعادة الكهرباء للاسواق تأتي ضمن أولويات ولاية الخرطوم في توزيع المحولات باعتبارها إحدى المواقع الاستراتيجية المستهدفة بتوصيل خدمة الكهرباء في إطار تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين للعاصمة وتطبيع الحياة العامة بعد الحرب، ولفت بأن المحولات تأتي ضمن الدفعة الثالثة والتي حظيت بها محلية الخرطوم وستتوالي الدفعات تباعا، مشيرا بأنه من المتوقع خلال الأيام القادمة وصول الدفعة الرابعة من المحولات والمؤمل ان تغطي انارة (٦٠٪) من الأحياء والاسواق والمرافق الخدمية الأخرى، مثمنا الجهود التي اضطلعت بها اللجنة المختصة بتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم والمساع الكبيرة التي قام بها السيد/ والي ولاية الخرطوم في استعادة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والتي تمثل عصب الحياة في المدن الحضرية، مثمنا جهود لجان الأسواق التي بادرت باستعادة افتتاح الأسواق بعد تحرير الخرطوم وسعيهم الجاد في تهيئة البيئة ومساهمتهم الفاعلة في الخدمات.

