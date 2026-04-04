العراق: سنلاحق المتورطين باستهداف المؤسسات والبعثات الدبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

شدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، على ملاحقة المتورطين باستهداف المؤسسات الحيوية والبعثات الدبلوماسية واختطاف الأجانب.

وأكد محمد شياع السوداني خلال زيارته مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وترأسه اجتماعا بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات وعدد من المسؤولين في الوزارة، على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير لملاحقة المتورطين بهذه الأعمال العدائية التي تسيء لسمعة البلد وتمس مصالح السكان.

كما أكد على ضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على الأمن الداخلي، موضحاً أنه لن تكون هناك خطوط حمراء أمام تنفيذ القانون مهما كانت الجهات المطلوب تنفيذ القانون ضدها ولا يمكن التهاون فيه.

وشدد السوداني أيضاً خلال الزيارة على وجوب الاستعداد التام، والمتابعة المستمرة، وإدامة الجهد الاستخباري، من أجل الحفاظ على ما تحقق من استقرار، وصد كل التهديدات التي تواجه العراق أيا كان مصدرها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من حرب وتصعيد في حدة الصراع.

جاء ذلك تزامناً مع تجدد الهجمات على قاعدة فيكتوريا العسكرية الأميركية الواقعة غربي العاصمة بغداد.

وتتعرض القوات الأميركية في العراق لهجمات مكثفة ومتزايدة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، تتركز بشكل أساسي على قواعد في بغداد وأربيل. وأفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية أمس، بأن ثلاثة مواقع تعرضت لهجمات بالطيران المسير دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر أن مدينة «الرطبة» أقصى غربي العراق تعرضت لقصف جوي، كما تعرضت مدينة «كويا» بمحافظة أربيل لقصف عنيف بـ«المسيرات».