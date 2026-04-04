«بلدية أبوظبي» تنظم «السوق المجتمعي» في حديقة السمحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنظّم بلدية مدينة أبوظبي فعالية «السوق المجتمعي» في حديقة السمحة منذ 31 مارس وحتى 9 أبريل 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التفاعل المجتمعي، وترسيخ مفاهيم التعاون والشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات لخدمة أفراد المجتمع، إلى جانب توفير بيئة اجتماعية وترفيهية تجمع العائلات وسكان المنطقة في أجواء مميزة.

ساهم وشارك في دعم الفعالية عدد من الشركاء متمثلين بكل من: هيئة أبوظبي للتراث، شركة المراعي، مزارع العين، مركز أبولونيا، مستشفى برجيل.

وتهدف الفعالية إلى تقديم تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين التوعية والترفيه ودعم المبادرات المحلية، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في المنطقة.

وتتضمن فعالية «السوق المجتمعي» إقامة عدد من الأكشاك التجارية التي تتيح الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية من فئة الشباب والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وتسويقها، بما يدعم ريادة الأعمال المحلية، ويعزز دور المشاريع الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تشمل الفعالية العديد من الأنشطة التوعوية التي تسلّط الضوء على أهمية الحفاظ على المرافق العامة، والاهتمام بالبيئة، وتعزيز مفاهيم الصحة والسلامة، وذلك من خلال برامج توعوية تفاعلية تستهدف جميع أفراد المجتمع، وتسهم في نشر السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على جمال المرافق العامة واستدامتها.

وإلى جانب المحور التوعوي، تقدم الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي تشمل مسابقات مجتمعية وبرامج ترفيهية متنوعة للأطفال والعائلات، إضافة إلى تقديم جوائز تشجيعية للمشاركين، بما يعزز أجواء الفرح والتفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتفعيل الحدائق والمرافق العامة كمراكز حيوية للتلاقي المجتمعي، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه المرافق العامة، إضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية، التي تسهم في تمكين أصحاب المشاريع المنزلية والأسر المنتجة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع وسكان المنطقة إلى زيارة السوق المجتمعي في حديقة السمحة والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تجمع بين الترفيه والتوعية والدعم المجتمعي، في أجواء عائلية تعكس قيم التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع.