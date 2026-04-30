«الأونروا» لـ«الاتحاد»: الآلاف من أهالي غزة يعانون اضطرابات نفسية حادة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (غزة)

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن غزة تمر بأوضاع إنسانية مأساوية غير مسبوقة، موضحاً أن القطاع الصحي منهار تماماً، في ظل عجز شديد عن تلبية الاحتياجات الطبية الطارئة.

وذكر أبو حسنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مئات الآلاف من أهالي القطاع يعانون اضطرابات نفسية وعقلية حادة جراء أهوال الحرب المستمرة، مما يتطلب جهوداً دولية مكثّفة لإعادة التأهيل والإغاثة.

وأوضح أن المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات، فضلاً عن إنهاك الأطقم الطبية التي باتت بحاجة ماسة إلى الاستبدال والدعم، مشدداً على الحاجة الملحّة إلى إقامة مشافٍ ميدانية في مختلف مناطق القطاع للتعامل مع آلاف الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً.

وأشار أبو حسنة إلى أن هناك نحو 18 إلى 20 ألف جريح ومريض بحاجة فورية إلى الإجلاء الطبي لتلقي العلاج في الخارج، منوهاً بأن أجسام الفلسطينيين في غزة فقدت قدرتها على المقاومة نتيجة نقص المناعة الذاتية، وسوء التغذية الحاد، وانعدام الأمن الغذائي.

وقال المسؤول الأممي: «إن إغلاق المعابر المتكرر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، أدى إلى قفزات جنونية في أسعار السلع الأساسية، وبات المواطنون عاجزين عن شراء ما يتوافر في الأسواق التجارية، حيث يعتمد الغالبية العظمى منهم كلياً على المساعدات الإنسانية الشحيحة في ظل انعدام السيولة المالية».

وحذّر من خطورة تفاقم أزمة المياه الصالحة للشرب، مؤكداً أن معظم المياه المتاحة حالياً في القطاع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يفاقم من معاناة النازحين الذين يحتاجون أيضاً إلى مئات الآلاف من الخيام ومعدات الإيواء بشكل عاجل.