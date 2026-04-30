باكستان: جهودنا لوقف الحرب مستمرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام أباد (وكالات)

قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أمس، إن بلاده بذلت جهوداً متواصلة من أجل وقف إطلاق النار وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأورد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على حسابه بمنصة «إكس»، أن شريف قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن جهود إسلام آباد لا زالت مستمرة لوقف الحرب.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد، قال شريف إن «جلسة ماراثونية عقدت في العاصمة، خلال جولة أولية من المحادثات المباشرة بين الجانبين في 11 أبريل، مما أدى إلى إحراز تقدم في وقفٍ لإطلاق النار، لا يزال قائماً».

وتابع شريف أن «وزير خارجية إيران عباس عراقجي زار باكستان في عطلة نهاية الأسبوع، وسط وقف إطلاق النار، حيث جرت جولة مطولة أخرى من المحادثات بين إيران وباكستان».

وأضاف أن «عراقجي سافر لاحقاً إلى سلطنة عُمان، ثم عاد لفترة قصيرة قبل أن يغادر إلى روسيا».