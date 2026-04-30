جنوب لبنان - 5 شهداء من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت الوكالة اللبنانية بوقوع 5 شهداء من عائلة واحدة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي الجبل في بلدة جبشيت جنوبي لبنان، ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وقالت إن فرقا من الإسعاف والإغاثة عملت طوال الليل على رفع ركام المبنى المدمر وسحب جثامين الشهداء.

وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي ليلا، تفجير منازل في شمع والناقورة، حيث سمعت أصوات التفجيرات في قرى صور، وسط تحليق مستمر للطيران المسيّر في أجواء البياضة المنصوري وساحل صور الجنوبي والشمالي؛ بحسب ما أوردت الوكالة اللبنانية.

وكانت الغارة الإسرائيلية فجرا على حانين، وعمليات النسف التي قامت بها خلفت أضرارا جسيمة في المنازل والبنى التحتية والطرق وشبكات الكهرباء.

