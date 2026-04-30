خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زيمبابوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية، من الرئيس إيمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية زيمبابوي لدى المملكة جوناثان وتاوناشي. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات المختلفة، ومناقشة المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

