واشنطن: العمليات العسكرية دمرت قدرات إيران النووية

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

اعتبرت الولايات المتحدة أن العمليات العسكرية الأميركية دمرت قدرات إيران النووية، فيما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستعداد إلى فرض حصار طويل على موانئ إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران لا تستطيع توحيد صفوفها، ولا تعرف كيف توقع اتفاقاً غير نووي.

وتابع ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أمس: «عليهم أن يصبحوا أكثر ذكاءً قريباً». وأرفق ترامب المنشور بصورة له وهو يرتدي نظارات شمسية ويحمل مدفعاً رشاشاً، والدمار خلفه في إحدى مدن إيران.

وحملت الصورة عبارة «لا مزيد من الرجل اللطيف».

وفي السياق، رفض الرئيس الأميركي مقترحاً إيرانياً يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مقابل تأجيل المفاوضات النووية، مؤكداً تمسكه بالإبقاء على الحصار حتى التوصل إلى اتفاق يعالج مخاوف واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، إن الحصار البحري يشكل أداة ضغط رئيسية على طهران، معتبراً أنه «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، مضيفاً أن« إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً».

كما نقلت وسائل إعلام أميركية ⁠عن ‌مسؤولين أميركيين أن الرئيس ترامب ⁠أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار ⁠مطول على إيران.

والتقى الرئيس الأميركي وعدد من كبار مساعديه التنفيذيين في البيت الأبيض، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، حيث ناقشوا استمرار الضغط على أسعار النفط في ظل الحرب مع إيران، إلى جانب قضايا أخرى، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

وحضر الاجتماع كل من: كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إضافة إلى صهر الرئيس جاريد كوشنر.

إلى ذلك، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، أمس، إن العمليات العسكرية الأميركية دمرت قدرات إيران النووية، لكن طموحها النووي مستمر.

وأضاف هيجسيث، خلال جلسة استماع أمام الكونجرس، أن «الإيرانيين لم يتخلوا عن طموحاتهم النووية»، لافتاً إلى أن «واشنطن تراقب منشآتهم على مدار الساعة».

واعتبر وزير الحرب أن «الصفقات السيئة التي أبرمتها الإدارات الأميركية السابقة مع إيران، سمحت لها بتمويل أذرعها في المنطقة». واعتبر هيجسيث، أن «الرئيس ترامب تحلى، خلافاً لغيره من الرؤساء، بالشجاعة لضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً»، مضيفاً: «الرئيس ترامب مصمم على عدم حصول إيران على سلاح نووي».

وأشار الوزير الأميركي إلى أنه «يجب صياغة نسخة جديدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعيده إلى جذوره القتالية مع تحمل الحلفاء مسؤولياتهم».

وأشار هيجسيث إلى أن طلب ميزانية العام المقبل يمكن «البنتاجون» من تحقيق رسالته في إرساء السلام عبر القوة، معتبراً أن «الولايات المتحدة تواجه بيئة معقدة من التهديدات في ميادين العمليات المختلفة».

وأشار الوزير الأميركي إلى أن «البنتاجون يعيد قاعدة التصنيع الدفاعي إلى وتيرة الحرب»، معتبراً أن «الطريقة التي سيعيد بها بناء الجيش سيفتخر بها الأميركيون».

في غضون ذلك، قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، إن أكثر من 20 سفينة باتت عالقة في ميناء «تشابهار» الإيراني، مقارنة بمتوسط يومي سابق بلغ نحو 5 سفن قبل فرض الحصار الأميركي على موانئ إيران. وأضافت، في بيان، أن «هذا الارتفاع يأتي في وقت تواصل فيه القوات الأميركية قطع التجارة الاقتصادية الداخلة إلى إيران والخارجة منها خلال الحصار الجاري».