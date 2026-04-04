مخطط إسرائيلي لإنشاء منطقة أمنية خالية من السكان جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد، وكالات)

عرض الجيش الإسرائيلي خطة لتدمير قرى الحدود في جنوب لبنان تدميراً كاملاً، وإنشاء منطقة أمنية جديدة خالية من السكان، مع منع عودة أي لبناني إلى القرى الواقعة على خط التماس بشكل دائم.

ووفقاً للخطة التي أعدها الجيش، فإن المنطقة الممتدة من 3 إلى 4 كيلومترات من الحدود ستتحول إلى منطقة أمنية بخط دفاعي متقدم، وذلك بعد أن رصد الجيش محاولات «حزب الله» لإعادة بناء بنى تحتية على حدود المنطقة خلال العام الماضي، مستغلاً عودة جزء من السكان.

وأقر الجيش الإسرائيلي في الخطة بأن القيود الحالية لا تسمح بنزع سلاح «حزب الله»، وأن هذا ليس الهدف المطلوب لإنهاء هذه الحملة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه ضرب أكثر من 3500 هدف في أنحاء لبنان خلال شهر، منذ تجدد المعارك مع «حزب الله».

وأشار إلى أنه قتل قرابة ألف مسلح في لبنان خلال الشهر الفائت، بضربات استهدفت ما وصفه بـ «بنية تحتية إرهابية ومخازن أسلحة ومواقع إطلاق، ومقرات قيادة وسيطرة تابعة لحزب الله».

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي «كفرا وصربين» في جنوب لبنان.

كما أغار على بلدتي «برعشيت وصريفا» في جنوب لبنان أيضاً، واستهدف منزلاً في المنطقة بين بلدتي «كفرا وصربين»، مما أدى إلى اشتعال سيارة إسعاف كانت بجانب المنزل دون وقوع إصابات.

وحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة «برعشيت» الجنوبية، بينما استهدفت غارة مماثلة بلدة «صريفا» في جنوب لبنان، وقامت مروحية إسرائيلية بتمشيط ساحل بلدة «البياضة» بالأسلحة الرشاشة وأطلقت صواريخ باتجاه المنطقة.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي أيضاً على بلدات «بنت جبيل، وحانين، وكونين والطيري» في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط شرق بلدة «برعشيت» في جنوب لبنان.

وفجّرت القوات الإسرائيلية ما تبقى من منازل في بلدة «عيتا الشعب» بجنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على لبنان إلى 1368 قتيلاً.

وذكر التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة أن العدد الإجمالي لقتلى القصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس وحتى 3 أبريل ارتفع إلى 1368 فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 4138 شخصاً.