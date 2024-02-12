السعودية | “وقاء” يعلن عن إلزامية الحصول على تصريح تنقل الخيل المُشاركة بكأس السعودية 2024 عبر منصة “نما”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، عن إلزامية إصدار تصريح “مشاركة – إذن” تنقّل الخيل المُشاركة في الأنشطة والمنافسات، بكأس السعودية 2024م، خلال الفترة من 19 فبراير وحتى الثاني من مارس المقبل، وذلك عبر الدخول إلى منصة نما عبر الرابط: (https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=RLSVoP%2BsURp5DlOOjOG5dZF4gfku/zK%2B).

وأكد المركز على أهمية الحصول على تصريح للخيل المُشاركة للتأكد من سلامتها ولتقليل مخاطر انتقال الأمراض الوبائية، وخضوعها للفحوصات الطبية البيطرية اللازمة.

يذكر أن مركز وقاء يُعنى بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وكذلك حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.