شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام زد اف سى بالدورى المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لخوض مباراة زد اف سى بالدوري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

موعد مباراة الاهلى أمام زد اف سى بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وزد اف سى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد اف سى فى الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الاهلى يلاقى مازيمبى في نصف نهائي دوري الابطال

نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.