شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يشيد بأداء رمضان صبحى أمام الجونة ويؤكد: كنا نستحق نتيجة أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لـ بيراميدز، عن سعادته بالفوز الكبير أمام الجونة بأربعة أهداف دون مقابل وتصدر جدول الدوري.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق لم يحالفه التوفيق في إحراز الفرص الكثيرة التي أتيحت له في المباريات الماضية، ولكن في مواجهة الجونة نجح في تسجيل 4 أهداف وكان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف والخروج بنتيجة أكبر".

وأشاد المدير الفني بلاعب الفريق رمضان صبحي والذي قدم مباراة قوية وسجل هدفا واستعاد كثيرا من قوته بعد العودة من الإصابة الطويلة وكان قراره بالخروج خوفا عليه.

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز فوز عريضا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.

بتلك النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بينما يتراجع الجونة للمركز السابع بـ 22 نقطة.