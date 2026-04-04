بلدية دبي تطلق مبادرة لتركيب 600 محطة شحن كهربائية

أطلقت بلدية دبي مبادرة جديدة لتركيب محطات شحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في 600 موقف ضمن الحدائق والشواطئ العامة والمرافق الترفيهية باستثمار مخطط تبلغ قيمته 150 مليون درهم إماراتي، وذلك بالشراكة مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV). وتؤكد هذه المبادرة التزام البلدية بتطوير مساحات عامة مستقبلية تدعم الاستدامة وتعزز تبني أنماط حياة أكثر صحة واستدامة تؤثر إيجاباً على جودة حياة سكان الإمارة.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، وتسهم في تعزيز دور المساحات العامة بوصفه ممكناً رئيسياً لمنظومة التنقل المستدام في المدينة. ويدعم دمج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الوجهات الترفيهية ذات الإقبال المرتفع سهولة الوصول إلى حلول النقل المستدام، إلى جانب الارتقاء بتجربة الزوار بشكل عام.