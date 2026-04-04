رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة

وصلت إلى جدة اليوم، دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني. وكان في استقبال دولتها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.



