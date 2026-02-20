دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

علقت الفنانة رندا البحيري علي حلقة أسماء جلال مع رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش وكتبت رندا من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :” هي المقدمه اللي اتقالت علي النجمه اسماء جلال في برنامج المقالب

ده شئ عادي؟؟؟

شي مقبول؟؟؟

اسماء أنت موافقه ازاي؟؟ إذا كان أنا دمي محروق بجد مش هزار والله والله. دخلت الفنانة أسماء جلال في حالة ضحك بعد سقوطها في برنامج رامز ليفل الوحش عبر فضائية ام بي سي مصر. ليقول البلوجر محمود السيسي: “هو ده وقته يا أسماء” لترد أسماء جلال: “مش وقته ليه هو أنا بقولك هات حضن”. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

