أبرز تعهّدات قادة "مجلس السلام" المالية لإعمار غزة ونشر قوة دولية

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، 19 فبراير 2026، توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأعضاء “مجلس السلام” على وثائق مساهمات الدول المالية المخصصة لدعم قطاع غزة وإعادة إعماره، وذلك خلال اجتماع رسمي خُصص لبحث آليات إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في القطاع.

مساهمات مالية كبرى لإعادة الإعمار

وأعلن ترمب تقديم 10 مليارات دولار لغزة عبر مجلس السلام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.

من جهته، كشف رئيس البنك الدولي عن الشروع في إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار وتنمية غزة لدى البنك، بهدف تنظيم التمويل وضمان توجيهه لمشاريع تنموية مستدامة.

كما أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية تعهد المملكة بتقديم مليار دولار خلال السنوات القادمة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بتقديم مليار دولار دعمًا لمهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإماراتي تقديم 1.2 مليار دولار دعمًا لقطاع غزة من خلال مجلس السلام، في حين أكد وزير الخارجية الكويتي التزام بلاده بتقديم مليار دولار لتحقيق أهداف المجلس في غزة.

دعم أمني وميداني لتعزيز الاستقرار

وفي جانب الدعم الميداني، أكد وزير الخارجية التركي استعداد بلاده للمساهمة في تعافي قطاعي الصحة والتعليم، وتدريب عناصر الشرطة في غزة، إضافة إلى المشاركة بعناصر ضمن “قوة الاستقرار الدولية”.

وأعلن الرئيس الإندونيسي التزام بلاده بالمساهمة بما يصل إلى 8 آلاف جندي أو أكثر ضمن قوة الاستقرار الدولية، فيما أعرب وزير الخارجية المغربي عن استعداد بلاده لنشر قوات أمن وشرطة وضباط رفيعي المستوى في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الرئيس الكازاخستاني، التزام بلاده بأن تكون جزءا من عملية إعادة الإعمار في غزة، مضيفًا، "سنقدم مساعدات إنسانية لتحقيق الأمن الغذائي في غزة وسنقدم منحا دراسية للطلاب الفلسطينيين".

تحرك دولي منسق

وتعكس هذه التعهدات المالية والميدانية توجهًا دوليًا منسقًا لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، عبر مزيج من التمويل التنموي، والمبادرات الإنسانية، وتعزيز الاستقرار الأمني، في إطار رؤية يسعى مجلس السلام إلى ترجمتها على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.

