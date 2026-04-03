ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في بسبب الحرب على إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم ​المتحدة (فاو)، الجمعة، إن أسعار ‌الغذاء العالمية ارتفعت في آذار/ مارس، وأرجعت ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الطاقة ​الناجم عن تصاعد الحرب على إيران.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار ⁠الغذاء، الذي يتتبع التغيرات في ​سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، ​128.5 نقطة في مارس آذار، بارتفاع 2.4 بالمئة عن مستواه المعدل لفبراير شباط.

وقال كبير الاقتصاديين في فاو، ماكسيمو ​توريرو، ​في بيان: "كانت ارتفاعات الأسعار منذ بدء الصراع معتدلة ‌مدفوعة ⁠بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط، وخففت من وطأتها وفرة الإمدادات العالمية من حبوب".

لكنه أضاف أنه إذا استمرت الحرب لأكثر ​من ⁠40 يوما، وظلت تكاليف المدخلات مرتفعة، فقد يقلل المزارعون ​من المدخلات، أو يقلصون المساحات ​المزروعة، ⁠أو يغيرون نوع المحاصيل مما يؤدي إلى انخفاض المحاصيل في المستقبل، ⁠ويؤثر ​على إمدادات الغذاء، والأسعار ​خلال الفترة المتبقية من هذا العام، والعام المقبل.

