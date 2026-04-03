ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في بسبب الحرب على إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في آذار/ مارس، وأرجعت ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن تصاعد الحرب على إيران.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 128.5 نقطة في مارس آذار، بارتفاع 2.4 بالمئة عن مستواه المعدل لفبراير شباط.
وقال كبير الاقتصاديين في فاو، ماكسيمو توريرو، في بيان: "كانت ارتفاعات الأسعار منذ بدء الصراع معتدلة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط، وخففت من وطأتها وفرة الإمدادات العالمية من حبوب".
لكنه أضاف أنه إذا استمرت الحرب لأكثر من 40 يوما، وظلت تكاليف المدخلات مرتفعة، فقد يقلل المزارعون من المدخلات، أو يقلصون المساحات المزروعة، أو يغيرون نوع المحاصيل مما يؤدي إلى انخفاض المحاصيل في المستقبل، ويؤثر على إمدادات الغذاء، والأسعار خلال الفترة المتبقية من هذا العام، والعام المقبل.