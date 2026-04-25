مؤسسات تضخ نصف مليار دولار في الايثيريوم… و "Staking" يواصل سحب السيولة من السوق

عززت كل من “Grayscale” و”Bitmine” استثماراتهما في الايثيريوم عبر عمليات “Staking” ضخمة بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار خلال 24 ساعة فقط، بحسب بيانات على شبكة البلوكشين.

قامت “Grayscale” بإيداع 102,400 عملة ETH، بقيمة تقارب 237 مليون دولار، من خلال 32 معاملة منفصلة إلى منصة “Coinbase Prime”، ضمن توسعها في منتجات التحصيص “Staking” التي أطلقتها أواخر 2025.

ومنذ ذلك الحين، حققت الشركة عوائد صافية تُقدّر بحوالي 38 مليون دولار من هذه الأنشطة.

كما سجلت صناديق الايثيريوم التابعة لها أداء قوي، حيث جذبت تدفقات بقيمة 337 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، لترتفع الأصول المُدارة إلى نحو 4 مليار دولار.

في المقابل، تواصل “Bitmine” تعزيز موقعها كأكبر جهة مؤسساتية في التحصيص إيثريوم، بعدما رفعت إجمالي العملات المُجمّدة إلى حوالي 3.7 مليون ETH، ما يمثل نحو 74% من إجمالي حيازتها.

وبحسب البيانات، هناك حوالي 39 مليون ETH مقفلة حاليا في عقود التحصيص، أي ما يقارب ثلث العرض الكلي، وهو ما يقلّص السيولة المتاحة للتداول وقد يكون له تأثير داعم على الأسعار.

