ارتفاع المخاطرة حول البيتكوين مع ارتفاع الرافعة المالية لأعلى مستوى لها منذ أشهر

تشير بيانات حديثة إلى تصاعد شهية المخاطرة تجاه البيتكوين، مع ارتفاع واضح في استخدام الرافعة المالية وتزايد بناء المراكز الجديدة من قبل المتداولين.

حيث سجل مؤشر تموضع البيتكوين (Positioning Index) ارتفاع إلى 40.1، بينما صعد متوسطه المتحرك لـ 30 يوم إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.

بالتزامن مع ذلك، ارتفع حجم العقود المفتوحة بنسبة 14.5% خلال نفس الفترة، ما يعكس دخول سيولة جديدة إلى السوق، وليس مجرد تصفية مراكز سابقة.

هذه المؤشرات مجتمعة توضح أن السوق يشهد تحول نحو وضع المخاطرة، حيث يزداد اعتماد المتداولين على المراكز ذات الرافعة المالية.

كما أن الاتجاه الصاعد المستمر في المتوسط المتحرك يعكس استقرار نسبي في بناء المراكز، بدلا من تحركات قصيرة الأجل.

ويُلاحظ أن هذا الزخم يختلف عن موجات سابقة شهدت ارتفاع مؤقت دون دعم حقيقي من العقود المفتوحة، بينما يشير الوضع الحالي إلى تحرك متكامل مدعوم بتدفقات فعلية.

مع ذلك، يحذر المحللون من أن هذا الاتجاه قد يضعف في حال تراجع العقود المفتوحة أو انعكس الاتجاه العام للمؤشر، ما قد يشير إلى بدء تقليص المراكز وانخفاض الزخم.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه سعر البيتكوين ارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ نحو 11 أسبوع، متجاوزا 78 ألف دولار، ما يعكس قوة الدفع الحالية في السوق.

