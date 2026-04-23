تحذير لمستخدمي الايفون: تطبيقات مزيفة تسرق محافظ الكريبتو من داخل App Store

حذّرت شركة “Kaspersky” مستخدمي الايفون من موجة تطبيقات مزيفة على متجر App Store تستهدف سرقة العملات الرقمية، بعد اكتشاف 26 تطبيق ينتحل صفة محافظ شهيرة.

وأوضحت الشركة أن هذه التطبيقات تقلّد محافظ معروفة مثل “MetaMask” و”Trust Wallet” و”Coinbase” من حيث الاسم والتصميم، بهدف خداع المستخدمين.

لكن بمجرد فتحها، تقوم بإعادة توجيه الضحية إلى صفحات تصيّد مزيفة تطلب تحميل تطبيق آخر، يكون في الحقيقة نسخة خبيثة قادرة على سرقة العملات الرقمية.

وتعتمد هذه الحملة، النشطة منذ أواخر 2025، على أساليب متقدمة، منها إخفاء التطبيقات خلف وظائف بسيطة مثل الألعاب أو الآلات الحاسبة لتبدو طبيعية، ثم استغلال أدوات Apple الخاصة بتوزيع التطبيقات خارج المتجر لإقناع المستخدم بتثبيت ملف مطور، وهو ما يسمح بتثبيت برامج ضارة دون الانتباه.

وبمجرد تثبيت التطبيق المزيف، يعمل على محاكاة المحافظ الأصلية واستهداف كل من المحافظ الساخنة والباردة، بهدف الوصول إلى المفاتيح الخاصة وسحب الأموال.

وأكدت “Kaspersky” أن هذه الهجمات ليست مقتصرة على منطقة معينة، رغم انتشارها بشكل أكبر في بعض الأسواق، محذّرة من أن أي مستخدم قد يكون عرضة للخطر إذا لم ينتبه لهذه الأساليب.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع كشف عملية احتيال أخرى تتعلق بأجهزة Ledger مزيفة، صُممت لسرقة بيانات المحافظ، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات التي تستهدف مستخدمي العملات الرقمية.

