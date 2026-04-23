متابعة- آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في فرنسا

دبي - فريق التحرير: كشفت الفنانة نادية مصطفى عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدة أن وضعه الصحي لا يزال مستقرًا دون أي تحسن أو تراجع جديد، بعد تعرضه في وقت سابق لانتكاسة مفاجئة استدعت إخضاعه لرعاية طبية دقيقة ومستمرة.

وفي سياق متصل، عبّر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن غضبه الشديد من تداول شائعات ومعلومات مغلوطة حول حالة هاني شاكر، منتقدًا ما وصفه بـ”انحدار الأخلاق” لدى البعض، والمتاجرة باسم الفنان الكبير خلال أزمته الصحية.

ونشر مصطفى كامل بيانًا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أكد فيه أن كل التصريحات المتداولة لا تمت بصلة لأسرة هاني شاكر، مشددًا على أن الأخبار والبيانات والصور المنتشرة خلال الفترة الأخيرة غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف: “آخر كلام ممكن أقوله وعلى مسؤوليتي، لا يوجد أحد ممن يدلون بتصريحات أو معلومات أو بيانات له علاقة من قريب أو من بعيد بأسرة الفنان هاني شاكر… ومن يحب الفنان والإنسان هاني شاكر يدعو له”.

كما أشار مصطفى كامل إلى أن هاني شاكر يتلقى العلاج حاليًا في فرنسا، موضحًا أن حالته الصحية حرجة جدًا طبيًا، داعيًا الجمهور إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.