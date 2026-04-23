برشلونة يعلن انتهاء موسم يامال

أصدر برشلونة، بيانا رسميا اليوم الخميس، كشف فيه عن طبيعة إصابة نجم الفريق لامين يامال، التي تعرض لها في مباراة سيلتا فيجو، أمس بالليجا.

واضطر لامين يامال، إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، خلال فوز الفريق الكتالوني على سيلتا فيجو (1-0).

وتعرض يامال لإصابة أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، التي جاء منها هدف المباراة الوحيد.

وقال برشلونة في بيانه: “أكدت الفحوصات التي أجريت يوم الخميس أن لاعب الفريق الأول لامين يامال قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى”.

وتابع: “سيخضع اللاعب لخطة علاجية تحفظية. سيغيب عن بقية مباريات الدوري، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم”.

وسيغيب لامين يامال (18 عامًا) عن بقية مباريات الدوري الإسباني، وتحديدا ست جولات بما فيها مباراة الكلاسيكو.

ويتبقى لبرشلونة 6 مباريات، إحداها، الكلاسيكو ضد ريال مدريد على ملعب كامب نو، والتي قد تكون حاسمة، وسيخوض البارسا مباراتين خارج أرضه أمام خيتافي (الجولة 33)، ثم يواجه أوساسونا (الجولة 34)، قبل أن يستضيف ريال مدريد (الجولة 35) الذي يعاني من تراجع في الأداء منذ أيام.. بعد ذلك، يلعب برشلونة ضد ألافيس (الجولة 36) خارج أرضه، ثم ريال بيتيس (الجولة 37) على أرضه، ويختتم بذلك موسم الدوري الإسباني أمام فالنسيا (الجولة 38).

يختتم لامين هذا الموسم بإحصائيات تُظهر مشاركته في 45 مباراة، مسجلاً 24 هدفاً (16 منها في الدوري الإسباني) ومقدماً 17 تمريرة حاسمة، وقد لعب 28 مباراة في الدوري، و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و5 مباريات في كأس ملك إسبانيا ، ومباراتين في كأس السوبر الإسباني.

