الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة السعودية للمياه قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه بحق منشأتين، وذلك بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق وثبوت المخالفات نظامًا، وفقًا لما ورد في قرارات النشر.

وقضى القرار رقم (2159) بتغريم مصنع أنهار رناد العالمية مبلغ (100,000) ريال، لمخالفته المتمثلة في التوصيل بشبكة المياه بشكل غير نظامي في محافظة ينبع، مع تحمّله كامل تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنافع المفقودة.

كما قضى القرار رقم (3012) بتغريم مؤسسة حسن جابر محمد العلوي للمقاولات مبلغ (30,000) ريال، لمخالفتها المتمثلة في التعدي على غطاء غرفة التفتيش لشبكة الصرف الصحي، بضخ مياه مجهولة المصدر إلى الشبكة في محافظة جدة، مع تحمّلها كامل تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية وتطبيق أحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية، بما يعزز حماية البنى التحتية للمياه ويحد من الممارسات المخالفة.