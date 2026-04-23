تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-04-2026

ارتفع سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد رحلة هابطة كانت تهدف إلى البحث عن قاع صاعد يتخذ منه السعر قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لعودة الارتفاع، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.1715، ليستهدف مستوى المقاومة 0.1835$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد