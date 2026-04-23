تفاعل السعودية تطلق سلسلة بودكاست "أثر"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار انطلاق بودكاست أثر، البرنامج الحواري، الذي يهدف إلى تقديم محتوى ثري يسلط الضوء على قصص النجاح والتجارب الملهمة، سعوديا وعربيا وعالميا.

ويرتكز بودكاست أثر، على بنية قوية تتكون من ٣ محاور، تفكك رحلة كفاح الضيف تدريجياً، بداية من العوامل التي شكلت شخصيته وأثرت فيه، مروراً باللحظات والقرارات الصعبة التي حولت مساره، وصولاً للبصمة التي تركها، لتنتهي كل حلقة بالسؤال الجوهري: "ما الأثر الذي تريده أن يبقى؟".

وتهدف سلسلة بودكاست "أثر" إلى استكشاف الرحلات المهنية والإنسانية لضيوفه، وتسليط الضوء على التحديات والإنجازات التي شكّلت محطات فارقة في مسيرتهم، بما يقدّم قيمة معرفية وإلهاما لجمهور واسع من المهتمين بريادة الأعمال، الاقتصاد، والتنمية.

وتقدم سلسلة بودكاست أثر، الإعلامية وخبيرة أسواق المال، ازدهار علاف، والتي تمتلك خبرة إعلامية كبيرة تمتد لسنوات في مجالي الإعلام والاقتصاد، حيث عُرفت بأسلوبها التحليلي العميق وحضورها المتميز في تغطية الشأن الاقتصادي وأسواق المال، إلى جانب قدرتها على إدارة الحوارات النوعية التي تجمع بين المعلومة الدقيقة والطابع الإنساني الملهم.

وتعرض الحلقة الأولى من بودكاست أثر، يوم الجمعة 24 أبريل 2026، باستضافة الدكتور نزار باهبري، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة السعودي الألماني الصحية، ويتناول الحوار أبرز محطات مسيرته القيادية، ورؤيته لمستقبل القطاع الصحي، إلى جانب استعراض أهم التحولات والتحديات في هذا القطاع الحيوي.

ومن الجديد بالذكر، أن بودكاست أثر، يبث من خلال منصات تفاعل السعودية، والتي تعد، من أبرز المنصات الإعلامية الرقمية في المملكة، حيث تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة تصل إلى 7 ملايين متابع عبر 6 منصات تواصل اجتماعي متخصصة، وتحقق ما يزيد على 50 مليون مشاهدة شهرياً، إضافة إلى تميز صحيفة تفاعل السعودية بالنشر بـ 30 لغة مختلفة، ممّا يسهم في تعزيز الوصول ويعكس قوة الحضور وتأثير الصحيفة ومنصاتها بتقديم محتوى مبتكر يتماشى مع تطلعات الجيل الجديد.