"الشيخ" ينال الدكتوراه في "توظيف الذكاء الاصطناعي بإدارة السمعة المؤسسية"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة معاذ بن عبدالله الشيخ على درجة الدكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن رسالته العلمية التي تناقش توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة السمعة المؤسسية، حيث طبقت الدراسة على عينة من شركات المساهمة العامة بسوق الأسهم السعودي.

وتناولت الرسالة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الاتصال المؤسسي، ودورها في تعزيز إدارة السمعة لدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم، في ظل التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية.

ويمتلك الشيخ خبرة مهنية واسعة في العمل الإعلامي، حيث بدأ مسيرته محرراً صحفياً في صحيفة «المدينة»، ثم عمل محرراً في النشر الإلكتروني بصحيفة «الجزيرة»، وانتقل بعدها إلى صحيفة «شمس» محرراً في القسم الاقتصادي.

كما خاض الشيخ تجربة العمل التلفزيوني، حيث عمل معداً في برنامج «محطات» على القناة السعودية، ثم معداً ومذيعاً ميدانياً في برنامج «صباح السعودية»، وواصل عمله في القناة الاقتصادية السعودية عبر برنامج «المرصد اليومي»، حيث تدرّج فيه من مدير للإعداد إلى رئيساً للتحرير ومقدماً للبرنامج.

يذكر أن الشيخ صدر له كتاب بعنوان "النقد الإعلامي الأسس العلمية واستراتيجيات التعامل" وهو يُدرس حالياً في عدد من الجامعات السعودية، إضافة إلى المشاركة في العديد من الندوات والجلسات الحوارية وورش العمل في مجال الإعلام والاتصال المؤسسي.