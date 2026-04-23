تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-04-2026

انخفض سعر سهم شركة وليامز سونوما WILLIAMS-SONOMA, INC (WSM) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الحالي 202.30$، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 202.30$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 220.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد