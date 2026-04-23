تكنولوجيا: تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا Moto G87 الاقتصادي قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لتوسيع تشكيلة هواتفها من السلسلة جي من خلال إطلاق هاتفها غير المعلن عنه Moto G87 قريباً في الأسواق. وقد ظهرت العديد من التسريبات القوية من خلال صفحات الدعم الرسمية التابعة للشركة إلى جانب بعض القوائم الخاصة بمتاجر التجزئة لتكشف عن المواصفات الأساسية لهذا الإصدار المنتظر في الفئة المتوسطة. وتأتي في مقدمة هذه المواصفات تزويد الهاتف بمعالج قوي من سلسلة MediaTek Dimensity 6000 والذي من المرجح أن يكون إصدار 6300 أو 6400 لضمان أداء مستقر وسلس، مع ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية واسعة تبلغ 256 جيجابايت لتلبية كافة احتياجات المستخدمين في حفظ الملفات والتطبيقات.

و تؤكد المخططات المسربة أن الهاتف سيحافظ على شكل التصميم المألوفة والمميزة لهواتف موتورولا مع إضافة درج هجين للشرائح يدعم استخدام بطاقات الذاكرة الخارجية لتوسيع مساحة التخزين حتى 2 تيرابايت بكل سهولة. وتظهر الصور المسربة احتواء الواجهة الخلفية على ثلاث عدسات للكاميرا رغم أن التوقعات تشير إلى أن عدستين فقط هما ما سيعملان فعلياً لالتقاط الصور. وفيما يتعلق باللمسات الجمالية كشفت قوائم أحد المتاجر الإيطالية عن توفر الهاتف بخيارين من الألوان المعتمدة هما الرمادي والأزرق بينما لمحت خلفيات الشاشة المسربة إلى احتمالية توفره بأربعة ألوان إضافية جذابة تشمل درجات متنوعة من الأسود والأخضر لتناسب مختلف الأذواق.

أما بالنسبة للتفاصيل البرمجية والمالية فقد أشارت تسريبات البرامج الثابتة إلى أن هذا الجهاز الجديد يحمل الاسم الرمزي نابولي داخل أروقة موتورولا خلال مرحلة التطوير. ووفقاً للقوائم المسربة من المتوقع أن يتم طرح هذا الإصدار بسعر يبلغ حوالي 407 يورو ليتم تسعيره في فئة أعلى قليلاً مقارنة بهاتف G77 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. وعادة ما يشير الظهور المتكرر للهواتف على صفحات الدعم الرسمية الفعالة وقوائم متاجر التجزئة النشطة في الأسواق الأوروبية إلى أن موعد الإطلاق الرسمي وتوفر الجهاز على أرفف المتاجر بات قريباً جداً ولا تفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع قليلة ليكون متاحاً لجمهور المستخدمين والمتحمسين لتجربة إصدارات موتورولا الجديدة.