تكنولوجيا: تسريب يكشف تفاصيل جديدة حول اللون الرئيسي لهاتف iPhone 18 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة تفاصيل إضافية حول اللون الرئيسي المرتقب لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وهو اللون الذي تركز عليه أبل في الحملات التسويقية، كما حدث مع لون البرتقالي في سلسلة iPhone 17 Pro.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الهواتف القادمة ستتوفر بألوان أزرق فاتح ورمادي داكن وفضي إلى جانب لون جديد يُعرف مؤقتًا باسم Dark Cherry، كما ظهرت هذه الألوان بالفعل في تسريبات تخص تصميم وحدة الكاميرا.

ووفقًا لتسريب جديد من الصين، سيكون لون Dark Cherry هو اللون الأساسي في السلسلة، رغم أن الاسم النهائي لم يُحسم بعد. ويُقال إن هذا اللون يمزج بين درجات النبيتي والبني والأرجواني داكن، ما يمنحه طابعًا فريدًا وغير مألوف في الهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن يجذب هذا اللون اهتمامًا واسعًا عند إطلاقه، لكن تشير التسريبات أيضًا إلى أن بعض الشركات الصينية العاملة بنظام اندرويد قد تتبنى لونًا مشابهًا بسرعة، كما حدث سابقًا بعد طرح اللون البرتقالي في الجيل السابق.

