القوات المسلحة تحقق سلسلة من الضربات النوعية القاصمة للمليشيا الإرهابية ومرتزقتها في مختلف المحاور

حققت القوات المسلحة خلال الـ(72) ساعة الماضية سلسلة من الضربات النوعية القاصمة لمليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها في مختلف المحاور.

وقالت القوات المسلحة في بيان اليوم ” تواصل قواتكم المسلحة و القوات المساندة، أداء واجبها الوطني بثبات”.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

بيان

الخميس 23 أبريل 2026

قال تعالى: “وما النصر إلا من عند الله” صدق الله العظيم

شعبنا الأصيل…

تواصل قواتكم المسلحة و القوات المساندة، أداء واجبها الوطني بثبات ، محققةً خلال الـ(72) ساعة الماضية سلسلة من الضربات النوعية القاصمة لمليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها في مختلف المحاور، جاءت نتائجها على النحو التالي:

محور النيل الأزرق:

تمكنت قواتنا – بعون الله – من تحرير منطقة مقجة بالكامل، وتدمير (4) عربات قتالية، والقضاء على عشرات من عناصر المليشيا، وعدد من الأسرى، فيما لاذت فلولهم بالفرار تحت وقع الضربات المركزة.

محور غرب كردفان:

رصدت قواتنا حشد العدو لعشرة دبابات وعدد من المدرعات بمنطقة السنوط في محاولة فاشلة لتطوير عمليته في المنطقة شرقاً، حيث تعاملت معها قواتنا بكفاءة عالية، وتمكنت خلال عمليات الأمس وفجر اليوم من تدمير (10) دبابات،(6) مدرعات، و(18) عربة قتالية، مع تشتيت ما تبقى من عناصرها وتكبيدها خسائر فادحة.

محور شمال كردفان:

نفذت قواتنا عمليات نوعية أسفرت عن تدمير (7) عربات قتالية، والقضاء على عدد من عناصر المليشيا الإرهابية.

محور جنوب دارفور:

دمرت قواتنا تمركزات العدو، ومنصات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى مستودعات الأسلحة والذخائر والوقود، مما أدى إلى شل قدراته العملياتية .

محور وسط وشمال دارفور:

تم استهداف تجمعات للمليشيا الإرهابية بدقة عالية، أسفرت عن تدمير (6) عربات قتالية وعدد من القتلى في صفوفها.

إن هذه الانتصارات المتتالية تؤكد تفوق قواتكم المسلحة ميدانياً، وعزمها على تطهير كامل تراب الوطن من دنس المليشيا الإرهابية وأعوانها ، واستعادة الأمن والاستقرار.

دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للأسرى والمفقودين .

نصرٌ من الله وفتحٌ قريب

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة