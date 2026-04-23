الجامعة العربية تؤكد دعم الإعلام العربي وتعزيز دوره في التنمية

قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أن الجامعة حرصت في سياق تفعيل قرار مجلس وزراء الاعلام بشأن تخصيص “يوم للإعلام العربي” على دعم الاعلام العربي، وترسيخ دوره الحيوي في الحياة السياسية والتنموية والثقافية ومعربا عن اعتزازه بالخدمات التي يسديها الجسم الإعلامي العربي لتنوير الرأي العام والإسهام في ترسيخ مقومات ثقافة المواطنة وتأصيل الممارسة المسؤولة لحرية التعبير.

وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة يوم الإعلام العربى في 21 ابريل أن أداء المجلس المذكور اتسم بقدر عال من التنسيق والمهنية والتجديد وفق استراتيجيات وبرامج عمل من أجل بلورة منظومة إعلامية عربية تحفز على روح الابتكار والتفاعل البناء مع انشغالات المواطنين والأولويات التنموية ومتطلبات التطور التكنولوجي والرقمي.

وذكر الامين العام المساعد أن هذا التوجه الطموح تجسد في تكثيف أجندة العمل العربي المشترك بالانفتاح على قضايا نوعية من قبيل إعلام الأزمات، والاعلام التنموي والبيئي، والتربية الإعلامية، فضلا عن تحسين القدرات التأهيلية للكفاءات الإعلامية سواء من خلال برامج تشاركية دولية أو تبادل الخبرات في الإطار العربي، مشيرا إلى أن جائزة التميز الإعلامي العربي بطابعها التكريمي والمادي – برعاية داعمة لدولة الكويت – أضحت رافدا مشجعا على الجودة وثقافة التميز والتعاطي الخلاق للفاعلين الإعلاميين والمؤثرين مع القضايا الآنية والمستقبلية للإعلام العربي بما فيها على الخصوص الإعلام الرقمي.

واعتبر السفير خطابي أن تزامن يوم الإعلام العربي مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أبريل 2017 فرصة مواتية لإلقاء الضوء على أهمية دلالات الإبداع الإنساني في تسريع مسارات التنمية الشاملة والبناء المجتمعي بفضل المبادرات الإعلامية التي تسهم في الارتقاء بصناعة الإعلام وتنافسيته، وتجويد الخطاب الاعلامي في إطار من الثقة والمصداقية والمهنية في ظل تصاعد السرديات المضللة التي تتعارض مع جوهر واخلاقيات الرسالة الإعلامية في زمن الذكاء الاصطناعي وعصر “ما بعد الحقيقة”.

