روسيا تطور “سلاحا” ضد البرَد

يتسبب تساقط البرَد بأضرار كبيرة للمحاصيل الزراعية سنويا، لذا يعمل العلماء الروس على تطوير وسيلة جديدة لمكافحة هذه الظاهرة الطبيعية.

وقالت وكالة “نوفوستي” الروسية في منشور لها حول الموضوع:”ظهرت في قاعدة بيانات براءات الاختراع الروسية (Rospatent)، وثيقة لبراءة اختراع يعمل عليها مجموعة من العلماء الروس، لتطوير صاروخ لمكافحة سحب البرد”.ويشير نص الوثيقة التي تحدثت عنها الوكالة إلى أن الاختراع الجديد يتعلق بـ “تطوير أجهزة لتعديل الظروف الجوية، وتحديدا صواريخ مضادة لتساقط البرد تستعمل من قبل هيئات الأرصاد الجوية، تُستخدم للتأثير النشط على السحب الركامية بهدف منع سقوط البرد وتحفيز هطول الأمطار”.

وأشار المطورون إلى أن إصابة سحابة فائقة البرودة بصاروخ من هذا النوع سيؤدي إلى توزيع مراكز التبلور التي تتشكل فيها بلورات الجليد في السحابة بالتساوي، والتي تسقط بدورها على شكل هطولات، ما سيمنع تساقط البرد من السحب.والبرَد هو عبارة عن حبيبات من الجليد تتشكل في السحب الباردة، يتراوح قطرها ما بين بضعة ميليمترات إلى عدة سنتيمترات، ويتسبب تساقطها أحيانا بأضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية، وقد تخلف أضرارا على السيارات والمنازل والمرافق الأرضية.وكان خبراء الأرصاد قد حذروا مؤخرا من أن أحوال الطقس ستسوء في موسكو وعدة مدن في روسيا، متأثرة بمنخفض قطبي، ما قد يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليلا وتساقط الثلوج والبرَد في بعض المناطق.

نوفوستي