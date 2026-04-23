تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 23-04-2026

واصل سعر الفضة (SILVER) الهبوط بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.