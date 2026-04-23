سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 23-04-2026

يحافظ سعر سهم شركة تشارتر للاتصالات CHARTER COMMUNICATIONS, INC (CHTR) على مكاسبه السابقة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 249.25$، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 249.25$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 284.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد