السعودية توقع اتفاقية لتمكين النازحين في النيجر

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ممثلًا في مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للنازحين واللاجئين والمجتمع المستضيف في جمهورية النيجر.

وسيجرى بموجب الاتفاقية إيجاد فرص عمل مستدامة، وتحسين سبل عيش النازحين واللاجئين من خلال تمكين فئة الشباب والنساء، خاصة معيلات الأسر، في المناطق المستهدفة عبر تقديم 9 دورات تدريبية متخصصة في «ميكانيكا السيارات والدراجات، والكهرباء، والطاقة الشمسية، والنجارة، والسباكة، والخياطة، والنسيج، والحلاقة والتجميل»، فضلا عن إنشاء 7 مزارع مجهزة بآبار ارتوازية صالحة للزراعة والاستخدام البشري في إقليمي تيلابيري ومرادي، حيث يقدر عدد المستفيدين الإجمالي من المشروع 1.028 فردًا.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتحسين سبل المعيشة في الدول ذات الاحتياج حول العالم.