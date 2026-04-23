تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-04-2026

تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 95.00$، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، بالإضافة إلى ذلك يحاول السعر أيضاً تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص استئناف مكاسب السعر في الفترة القريبة المقبلة.