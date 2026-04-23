استقرار أسعار النفط مع تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران واستمرار اضطراب الملاحة في هرمز

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتتداول دون حاجز 4,700 دولاراً للأونصة ،تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي وأسعار النفط وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.



رغم ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وتصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غير أن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في أبريل الجاري لا تزال ضعيفة جداً.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (4,692.68$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4739.32$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,753.79$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بأكثر من 0.4% ، في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في أسبوع عند 4,668.74 دولاراً للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أطول من أسبوع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، حيث لا تزال الولايات المتحدة وإيران على خلافٍ بشأن وقف إطلاق النار، والحصار، والملفات النووية، والسيطرة على المضيق.



تلك الخلافات تُبقي الممر المائي الاستراتيجي مغلقًا فعليًا، ويُنذر بصدمةٍ في قطاع الطاقة تُلحق ضررًا بالاقتصادات العالمية.



أراء وتحليلات

قالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق في بنك أستراليا الوطني: على الرغم من تمديد ترامب لوقف إطلاق النار، لا تزال التوترات مرتفعة مع رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأمريكي، مما يزيد من خطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة.



وأضافت ماسترز: أن المخاطر الاقتصادية والتجارية القصوى مُسعّرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وأن ضغوط التضخم ستستمر حتى نهاية العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة تعترض ثلاث ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية.

•إيران تحتجز سفينتي شحن في مضيق هرمز يوم الأربعاء.

•حركة الملاحة في مضيق هرمز شبه متوقفة.

•أعلنت المملكة المتحدة عن تعرض سفينتين لهجوم في مضيق هرمز.

•ترامب يلمح إلى إمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات في باكستان غداً الجمعة.

•قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقيًا إلا برفع الحصار.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الخميس بأكثر من 4% ،لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،فى ظل تصاعد مخاوف توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي،مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة الأمريكية

•قال كيفن وارش، المرشح لمنصب كبير أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء إنه لم يقدم أي وعود لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل مستقر حاليًا عند 99% ، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.

توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": إن عودة أسعار خام برنت إلى مستويات مرتفعة تُبقي المخاوف من التضخم في صدارة الاهتمام، وتُضعف موقف الذهب اليوم.



وأضاف ووترر: يخشى المستثمرون من أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في "وقف إطلاق النار مع استمرار الحصار" لأشهر، ما يحوّل الارتفاع الحاد قصير الأجل إلى عبئ تضخمي طويل الأجل، وهو ما سيؤثر سلبًا على عائد الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الأربعاء بنحو 8.85 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,050.91 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 14 أبريل الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يصل لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 23-04-2026