تكنولوجيا: هاتف Honor 600 يتفوق على iPhone 17 Pro وGalaxy S26 في اختبار بطارية غير معتاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor عن سلسلة Honor 600 أمس، قبل أن تصل إلى الأسواق الأوروبية اليوم مع اختلاف مهم في سعة البطارية. إذ تأتي النسخ المخصصة لآسيا ببطارية Si-C بسعة 7000 مللي أمبير، بينما تحصل النسخ الأوروبية على بطارية أصغر بسعة 6400 مللي أمبير.

ورغم تفوق النسخة الآسيوية من حيث السعة، قررت Honor إجراء اختبار بطارية غير تقليدي لمقارنة هاتفها مع أبرز المنافسين. وبدلًا من اختبار الاستخدام اليومي المعتاد، قامت الشركة بإزالة بطارية Honor 600 بسعة 7000 مللي أمبير واستخدمتها لتشغيل سيارة صغيرة يتم التحكم بها عن بُعد.

بعد ذلك، كررت الشركة الفكرة نفسها باستخدام بطارية iPhone 17 Pro بسعة 4252 مللي أمبير، وبطارية Galaxy S26 بسعة 4300 مللي أمبير. ثم وُضعت البطاريات الثلاث في اختبار واحد على مضمار لمعرفة أيها سيستمر لفترة أطول.

وبفضل السعة الأكبر، تمكنت بطارية Honor 600 من التفوق بوضوح على المنافسين. كما تضمن الفيديو تلميحات ساخرة، حيث أُطلق على iPhone 17 Pro لقب أول المنسحبين، بينما وُصف Galaxy S26 بالمنافس الصامد.

المصدر