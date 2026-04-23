جامعة الملك عبدالعزيز تُدشّن برنامج "مسارات التعلم المرن في الذكاء الاصطناعي" بمناسبة عام الذكاء الاصطناعي 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشّنت جامعة الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء 05 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 22 أبريل 2026 م برنامج "مسارات التعلم المرن في الذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وذلك بمناسبة عام الذكاء الاصطناعي 2026، وبالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX"، في إطار جهود الجامعة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على التقنيات المتقدمة.

ويضم البرنامج الذي تنفذه عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة مساراتٍ تدريبيةً متنوعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، تُقدَّم بمحتوى نوعي بالشراكة مع كبرى الشركات والجامعات العالمية، ومنها Google وMicrosoft وIBM ومنصة Coursera وجامعتا أكسفورد وبنسلفانيا، وتمنح المستفيدين شهادات معتمدة وساعات تدريبية تُعزز قابليتهم للتوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة.

ويُتاح التسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://futurex.kau.edu.sa/