«إثراء» يختتم المنافسة الإقليمية لسباق »STEM« السعودية في دورته الخامسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، المنافسة الإقليمية لسباق «STEM» السعودية في دورته الخامسة، بتأهل 20 فريقا، والذين سيخوضون المنافسة الوطنية التي ستقام في مركز «إثراء» خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو المقبل 2026.

وشهدت المنافسة مشاركة أكثر من 280 طالبا وطالبة من يمثلون 50 مدرسة من مختلف مناطق المملكة، حيث خضع الطلاب المشاركون خلال فترة البرنامج إلى رحلة تعليمية شملت: أساسيات الهندسة والتصميم، والعمل الجماعي، وإدارة المشاريع، ومهارات العرض والتواصل، إضافة إلى اختبارات الأداء وتحديات السباق.

وأوضحت قائدة برنامج سباق «STEM» السعودية في مركز «إثراء» مها عبدالهادي، أن استمرار البرنامج ووصوله للدورة الخامسة، يعكس الأثر المستدام للبرنامج والتزامه بتطوير مهارات الشباب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة من خلال محاكاة أفضل نظريات الإدارة والتسويق والمهارات الرقمية الحديثة.