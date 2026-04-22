«ليالي الفيلم السعودي» تحط رحالها في إسبانيا لتقديم السينما السعودية المعاصرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقيم هيئة الأفلام «ليالي الفيلم السعودي» في مملكة إسبانيا خلال الفترة من 22 حتى 28 أبريل، حيث تنظم سلسلة من العروض السينمائية في مدريد وبرشلونة وإشبيلية، لتقديم نماذج من التجارب السينمائية السعودية المعاصرة وتسليط الضوء على تنوعها الفني، بما يعكس التطور الذي تشهده صناعة السينما في المملكة.

ويأتي تنظيم «ليالي الفيلم السعودي» في إسبانيا في ظل ما تتمتع به من حضور مؤثر في المشهد السينمائي الأوروبي وتاريخ عريق في صناعة الأفلام، إضافة إلى ما تتيحه من فرص للتبادل الثقافي وتعزيز التواصل والتعاون بين صناع الأفلام في السعودية وإسبانيا.

وتتضمن «ليالي الفيلم السعودي» 5 عروض سينمائية لـ4 أفلام سعودية مختارة، تضم فيلمين طويلين وفيلمين قصيرين هي: هوبال، وميرا ميرا ميرا، وعلكة، وهجرة، حيث تقدم هذه الأعمال نماذج متنوعة من التجارب السينمائية السعودية المعاصرة وما تحمله من رؤى فنية تعكس الجوانب الثقافية والاجتماعية في المملكة.

ويشهد الحدث حضور عدد من صناع الأفلام السعوديين للمشاركة في جلسات حوارية مفتوحة مع الجمهور ووسائل الإعلام الإسبانية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتعميق الحوار الإبداعي حول السينما بين الجانبين.

وتنطلق العروض في العاصمة مدريد قبل أن تنتقل إلى برشلونة وصولا إلى إشبيلية، حيث تقام في صالات سينمائية ذات مكانة ثقافية ومواقع مركزية تشمل سينما سينيس غولم في مدريد، وسينما رينوار فلوريدا بلانكا في برشلونة، وسينما أوديون بلازا دي أرماسفي إشبيلية، وهي مواقع معروفة باستقطاب جمهور مهتم بالسينما العالمية والسينما الفنية، بما يتيح للأفلام السعودية فرصة الوصول إلى جمهور أوروبي متنوع.

ويأتي تنفيذ «ليالي الفيلم السعودي» في إسبانيا ضمن جهود هيئة الأفلام لتعزيز حضور السينما السعودية في الأسواق الأوروبية وتوسيع التعاون مع المؤسسات السينمائية والثقافية الدولية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات المهنية وتبادل الخبرات في مجال صناعة الفيلم، وإبراز الإبداع المحلي والمواهب الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة فاعلا ثقافيا مؤثرا يسهم في بناء جسور التواصل الحضاري من خلال الفن السابع.